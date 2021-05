Seleção FI do Brasileirão: Os primeiros ‘craques’ da nova temporada

Campinas, SP, 30 (AFI) – Acabou neste domingo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino foi o principal destaque paulista, já que goleou a Chapecoense por 3 a 0. O atual campeão Flamengo começou derrotando o Palmeiras por 1 a 0. O Bahia também se deu bem ao fazer 3 a 0 no Santos.



A primeira seleção do Brasileirão do FUTEBOL INTERIOR foi montada no esquema que virou moda entre os treinadores estrangeiros, o popular ‘três zagueiros’. Com isso, o meio de campo também foi reforçado e o ataque ficou com três homens, mas caberia mais.

Goleiro: Tiago Volpi (São Paulo)

Tiago Volpi trabalhou junto com Nenê quando o meia também defendia o São Paulo. Neste sábado, o camisa 1 lembrou os treinos e pegou o pênalti batido pelo jogador do Fluminense. Graças a Volpi, o São Paulo não perdeu na estreia do Brasileirão.

Com muita personalidade comandou o sistema defensivo Tricolor no empate sem gols com o São Paulo, mesmo dentro do Morumbi. É a esperança para que o Fluzão mantenha sua boa temporada.

Bragantino foi bem em Chapecó

Zagueiro: Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

O jogador teve muito trabalho para segurar o poderoso ataque do Atlético-MG, principalmente no primeiro tempo, quando os mineiros dominaram a partida e pressionaram pelo primeiro gol.

Porém, no segundo tempo Marcelo Benevenuto mostrou segurança e foi preciso nos desarmes para colaborar com os três pontos do Leão do Pici em pleno Mineirão.

Zagueiro: Fabrício Bruno (Red Bull Bragantino)

Já que não tinha muito a quem marcar na partida contra a Chapecoense, ele aproveitou as chances e se deu be mais à frente da defesa. Dos seus pés saiu o cruzamento perfeito para o primeiro gol, feito por Ytalo. No segundo tempo quase marcou o dele, numa cabeçada de cima para baixo e que o goleiro evitou.

Volante: Richard (Athletico)

É o termômetro no meio-campo do Furacão, garantindo estabilidade no sistema de marcação. Segurou a ‘onda’ até que saísse o gol da vitória sobre o Coelho.



Meia: Yago Pikachu (Fortaleza)

Yago Pikachu precisou de apenas 45 minutos para mudar o jogo do Fortaleza contra o Atlético-MG. Ele entrou no segundo tempo e fez os dois gols que garantiram a vitória, de virada, do time cearense sobre o Galo mineiro. Dois bonitos gols em chutes que mostraram sua qualidade, principalmente no setor ofensivo.

Meia: Thaciano (Bahia)

Foi o artilheiro da vitória do Bahia para cima do Santos na estreia do Brasileirão.

O meia foi logo marcando duas vezes e se transformou no principal destaque da equipe no duelo. Provou que será uma opção interessante de Dado Cavalcanti para a temporada.

Meia: Thiago Neves (Sport)

Veterano, mas ainda joga uma bolão, ainda mais com a camisa do Sport. Thiago Neves voltou a ser decisivo e logo contra o Internacional. Foi ele quem cavou o pênalti do primeiro gol do Sport. E foi dele o primeiro tento do Rubro-negro no empate em Porto Alegre.

Atacante: Bruno Henrique (Flamengo)

Ele deita e rola no ataque do Flamengo desde 2019. Contra o Palmeiras, novamente fez a diferença. Além de criar as principais jogadas de perigo do Rubro-Negro, deu assistência para o gol de Pedro, após fazer fila na defesa alviverde. Alô, Tite?

Rick foi destaque na vitória do Ceará

Atacante: Rick (Ceará)

Rick infernizou a defesa do Grêmio. Não só no papel de finalizador, mas também de “garçom”. Ele foi um dos destaques na estreia vitoriosa do Vozão. Ainda no primeiro tempo, Rick marcou o seu e ajudou o Vozão a ir para o intervalo com vantagem.

Atacante: Zé Roberto (Atlético-GO)

Zé Roberto é hoje o principal nome do Atlético-GO. Tranquilo, ele tem faro de gol. Não importa a situação, Zé Roberto sempre está lá para ajudar o clube goiano. Foi assim neste domingo na vitória sobre o Corinthians. Estreia com o pé certeiro de Zé Roberto.

Dado Cavalcaneti Técnico: Dado Cavalcanti (Bahia)

Parece ter encontrado a melhor maneira do time se apresentar, principalmente, quando atua dentro de casa e ganha mais confiança. Muita movimentação e velocidade dos atacantes. Desta forma, superou bem o Santos por 3 a 0. O técnico, ainda sob desconfiança de alguns, está cada vez mais seguro no comando do elenco Tricolor.