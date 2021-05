Brasileiro

Sem técnico e nem Ivan, Ponte Preta terá novidades para a estreia na Série B



Macaca vai encarar o Brusque, no domingo, às 11 horas, no Augusto Bauer

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – A busca pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro é o principal objetivo da Ponte Preta na temporada, ainda assim, a Macaca está longe de estar pronto para estrear. Para se ter uma ideia, nem técnico o clube paulista tem. Fábio Moreno foi demitido após o vice no Troféu do Interior e ninguém foi contratado.

O auxiliar Sandro Forner será o responsável por dirigir a Ponte contra o Brusque, no domingo, às 11 horas, no Augusto Bauer. Forner não poderá contar com o goleiro Ivan, que ainda tenta se recuperar totalmente. Ygor Vinhas seguirá no time titular e terá novidade no sistema defensivo.

Ponte vai estrear com interino. (Foto: Diego Almeida/ PontePress)

MAIS MUDANÇAS!

Após a saída do zagueiro Luizão, Ednei deverá assumir o posto. Ele, porém, não joga desde fevereiro por conta de uma lesão no tornozelo. Thiago Lopes fica como segunda opção. Na lateral direita, sem Apodi, Felipe Albuquerque deve assumir a posição. Assim, jean Carlos irá para a lateral esquerda.

O lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante Lucas Cândido e o atacante Richard foram contratados para a Série B, mas ainda buscam 100% na condição física e também a regularização.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Jean Carlos; Dawhan, Locatelli, Renatinho, Camilo e Moisés; Paulo Sérgio.