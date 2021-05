Semifinais do Paulista A2 são definidas sem a Portuguesa

Paulista

PAULISTA A2: Água Santa e Oeste confirmam favoritismo; Bernô e Rio Claro avançam



Água Santa, Oeste, São Bernardo e Rio Claro são os times que seguem na disputa pelo acesso ao Paulistão de 2022

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Foram definidas nesta sexta-feira as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Água Santa, Oeste, São Bernardo e Rio Claro seguem na briga pelo acesso, enquanto a Portuguesa foi eliminada e ficará pelo sétimo ano seguido de fora da elite Estadual.

Os quatro clubes classificados participarão do Conselho Técnico com a Federação Paulista de Futebol (FPF) na manhã deste sábado, quando os confrontos deverão ser confirmados para a próxima segunda e quinta-feira, todos com transmissão da Rádio FUTEBOL INTERIOR.



CONFIRA AS SEMIFINAIS DO PAULISTA A2:

Oeste x São Bernardo

Água Santa x Rio Claro

SOBE E DESCE

Água Santa e Oeste, que foram rebaixados em 2020, fizeram as melhores campanhas da primeira fase e confirmaram o favoritismo nas quartas de final. Por coincidência, São Bento e São Caetano, que subiram em 2020, foram rebaixados agora.

CAIU ÚLTIMO INVICTO

O Água Santa recebeu a Portuguesa e perdeu por 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Contudo, mesmo com o revés o Água Santa se classificou, já que havia vencido o confronto de ida por 2 a 0 no Canindé.

Foi a primeira derrota do time de Diadema no campeonato, que acumulava nove vitórias e sete empates em 16 jogos. (CONFIRA O RELATO COM FICHA TÉCNICA).



OESTE LEVA SUSTO

Já o Oeste encontrou um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim eliminou o XV de Piracicaba ao vencer por 2 a 1 na Arena Barueri, em Barueri. Os times vinham de empate sem gols no confronto de ida realizado em Piracicaba. (CONFIRA O RELATO COM FICHA TÉCNICA).

Portuguesa se esforçou, mas acabou eliminada pelo forte Água Santa

DOIS EMPATES

Mais cedo, o Rio Claro empatou sem gols com o Red Bull Brasil no estádio Augusto Schimdt Filho, em Rio Claro, mas como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 também confirmou vaga na semifinal. (CONFIRA O RELATO COM FICHA TÉCNICA).

O mesmo vale para o São Bernardo, que empatou com o Atibaia por 1 a 1 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, só que como havia ganhado o primeiro jogo por 1 a 0, é outro time que segue sonhando em figurar na Primeira Divisão de 2022. (CONFIRA O RELATO COM FICHA TÉCNICA).