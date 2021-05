Paulista

Sérgio Carvalho: Quem tiver mais inspiração vai ser o campeão paulista



A classificação destes dois gigantes do futebol paulista para decidir o título máximo do Estadual paulista, foi bastante justa

Publicado em 17/05/2021

por SÉRGIO CARVALHO

O Paulistão 2021 está a apenas dois jogos do seu final. No dia 20, quinta feira, a partir das 22 horas, Palmeiras e São Paulo jogam na Allianz Arena a primeira partida decisiva que vai indicar o campeão paulista da temporada.

Depois, no dia 23, domingo, a partir das 16 horas, no Morumbi, o Tricolor paulistano recebe seu velho e tradicional adversário para decidir de uma vez por todas quem vai levantar a tão cobiçada taça de campeão.

CLASSIFICAÇÃO JUSTA

A classificação destes dois gigantes do futebol paulista para decidir o título máximo do Estadual paulista, foi bastante justa. Ambos mereceram esse privilégio. O São Paulo porque foi o clube que mais ganhou pontos e mais fez gols nas fases anteriores do torneio.

E o Palmeiras, porque mostrou extrema competência no rush final da competição com vitórias convincentes e indiscutíveis sobre todos os seus adversários (inclusive o Corinthians a quem venceu por 2 a 0 na fase semifinal).

São Paulo tem um grupo forte e competitivo

DUELO EMPOLGANTE

Este duelo promete ser empolgante porque colocará frente à frente dois clubes que tem história no futebol paulista e que já disputaram várias finais como esta no passado. Neste momento, o São Paulo me empolga mais pelo futebol ofensivo e eficiente que tem mostrado desde as primeiras rodadas do Paulistão.

Em quatorze jogos disputados, o Tricolor do argentino Hernan Crespo só perdeu um, para o Novorizontino, e assim mesmo com erro imperdoável da árbitra daquele jogo disputado em Novo Horizonte.

O São Paulo disputou até agora 14 jogos pelo Paulista. Venceu 10, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 30 gols e sofreu 11. Saldo de 19 gols. O Palmeiras, por sua vez, disputou 14 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 21 gols e sofreu 8. Saldo de 13 gols.

Na fase de grupos do Paulistão 2021 o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0 dentro da Allianz Arena.

TRICOLOR MELHOR

Pelos números acima podemos dizer que o São Paulo atravessa fase melhor do que a do Palmeiras e, por isso mesmo, parece estar mais perto da conquista deste título.

Mas é bom lembrar que o Tricolor paulista não ganha títulos a doze anos enquanto o Verdão conseguiu levantar a taça em vários torneios e campeonatos importantes que ele disputou (Copa Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Paulista (Palmeiras foi o campeão paulista da última temporada).

Palmeiras derrubou Bragantino e Corinthians

VERDÃO É VENCEDOR

Esses detalhes fazem da equipe dirigida pelo português Abel Ferreira um time vencedor, o que não acontece com o São Paulo.

Por isso que na tentativa de tentar identificar o clube com maiores possibilidades de ganhar este duelo chegamos à conclusão de que o Tricolor paulistano neste momento atravessa melhor fase técnica, enquanto o Palmeiras é o time que nos últimos anos conseguiu ganhar mais títulos (está mais acostumado em conquistá-los.

MAIOR INSPIRAÇÃO

Fica evidente, portanto, que, na verdade, não há nesta final um favorito disparado ganhar esse título. A expectativa é de que tenhamos dois jogos equilibrados, muito disputados e decididos nos pequenos detalhes.

Ou seja: quem estiver mais inspirado, será o campeão.

Em quem você aposta??