SERGIPANO: Com drama, Sergipe segura Lagarto e é campeão estadual!



Verdão abriu o placar nos minutos finais, mas Colorado se segurou bem e garantiu o seu 37° título

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Lagarto, SE, 22 (AFI) – Consolidando a sua reação dentro do Campeonato Sergipano, o Sergipe sofreu, mas garantiu o seu 37° título do Campeonato Sergipano. Na tarde de hoje, o Colorado foi derrotado pelo Lagarto por 1 a 0, mas ficou com a taça após ter vencido o jogo de ida por 3 a 1. Com isso, manteve a vantagem no placar e ficou com a taça.

DRAMÁTICO!



Precisando vencer por 2 gols de diferença ou mais para ficar com a taça, o Lagarto foi para cima. Tomando as iniciativas desde os minutos iniciais, o Verdão esbarrou em uma boa atuação do sistema defensivo visitante. Com isso, embora tenha pressionado e criado boas chances na etapa inicial, o placar foi para o intervalo zerado.

Na volta dos vestiários, o panorama seguiu inalterado na maior parte do tempo. Após um bom início de segunda etapa, o Sergipe voltou a se defender e jogar nos contra-ataques. Nos minutos finais, veio o gol dos mandantes. Aos 45, Neto mandou para as redes e abriu o placar. Contudo, com a vantagem obtida no primeiro jogo, o Gipão administrou o resultado e ficou com a taça.

Sergipe perde para o Lagarto, mas fica com o título do Campeonato Sergipano (Foto: Divulgação / CS Sergipe)

AMPLIOU VANTAGEM



Com a taça obtida neste domingo, o Sergipe chega ao seu 37° título estadual, interrompendo a sequência do Itabaiana, campeão em 2020. Com isso, o Colorado amplia a distância como maior campeão do estado, abrindo quinze títulos de vantagem para o Confiança, segundo maior campeão. Igualmente, volta a ser ficar com a taça após três anos.

VAGAS NACIONAIS

Campeão estadual, o Sergipe garantiu participação na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste em 2022. Além disso, o Gipão ficou com uma vaga na Série D no ano seguinte. Vice-campeão, o Lagarto garantiu uma vaga na Copa do Brasil e na Série D de 2022. Melhor ranqueado no estado, o Confiança disputará a preliminar do Nordestão e a Copa do Brasil.