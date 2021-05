Série B: Alisson Faria, do Vitória, negocia retorno ao CRB

Brasileiro

Série B: Atacante do Vitória negocia retorno ao futebol alagoano



Ao todo, o atacante atuou em 33 partidas com a camisa do Vitória e anotou seis gols

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 24 (AFI) – Em baixa no Vitória, o atacante Alisson Farias, de 25 anos, que ainda não encontrou seu espaço na equipe baiana nesta temporada, negocia seu retorno para o CRB, rival do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro neste ano.

ALTOS E BAIXOS

Foto: Letícia Martins / EC Vitória

Após boa passagem pelo CRB em 2019, Alisson foi contratado pelo Vitória na mesma temporada com o status de um grande reforço ao clube de Salvados, quando o Leão adquiriu 60% dos direitos do atleta, porém, após um bom início de temporada em 2020, as lesões atrapalharam o jogador de ter uma sequência no time.

Desde sua lesão, no início de 2020, o atacante não conseguiu retomar a velha forma, fazendo inclusive um trabalho especial de recuperação no clube, fazendo com que retornasse aos gramados nesta temporada, marcando um dos gols da vitória sobre o Treze-PB, por 3 a 1, na Copa do Nordeste.

DE SAÍDA?

Após perder espaço no time, Alisson passou a ser pouco aproveitado e os rumores de uma possível volta ao CRB aumentaram. Ao todo, o atacante atuou em 33 partidas com a camisa do Vitória e anotou seis gols.