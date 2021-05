Brasileiro

Série B: Após vencer Vasco, Matheus Costa chama Operário de “potência”



Sem perder tempo, o Operário voltará a campo já na terça-feira, quando pegará o Guarani, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 29 (AFI) – O Operário disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez seguida. Na atual edição, o Fantasma assustou o Vasco e venceu, por 2 a 0, em pleno São Januário, neste sábado. O triunfo animou o técnico Matheus Costa que não poupou elogios a seus pupilos.

“Cada jogo que vem realizando, o Operário vem sendo cada vez mais mais reconhecido nacionalmente. É uma vitória para reconhecerem essa potência. Estão brilhando os olhos de quem vê o Operário”, disse o comandante.

Matheus Costa se animou com a vitória. (Foto: José Tramontin / Operário)

Sem perder tempo, o Operário voltará a campo já na terça-feira, quando pegará o Guarani, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. O Fantasma terá que jogar na capital por conta da troca de gramado no Germano Krüger. De olho na maratona de jogos, o treinador desceu o salto e tentou manter os pés no chão.

“Passamos uma rodada, são mais 37. É uma sequencia desgastante. Quando a gente conquista uma vitória não tem tempo de comemorar e quando se perde não tem tempo de lamentar”, finalizou.

MARCELO CABO DIZ QUE VASCO NÃO ENTENDEU A SÉRIE B