Brasileiro

Série B: Brasil de Pelotas contrata meia Lucas Santos, do Vasco



Jogador foi emprestado até o final do ano, mas ainda não tem condição de estrear contra o Londrina na sexta-feira

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Pelotas, RS, 27 (AFI) – Com orçamento baixo, mas bastante motivado em surpreender, o Brasil de Pelotas acertou a contratação do jovem Lucas Santos (foto abaixo) para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador foi revelado na categoria de base do Vasco, com quem ainda tem contrato.

Lucas Santos chega com contrato até o final do campeonato, numa negociação em ambos os clubes apostam ter vantagens. O Brasil vê no meia a chance de ter um homem rápido e de qualidade, enquanto o Vasco quer que o jogador ganha experiência e mais ‘minutagem’ nesta temporada.

Lucas Santos foi revelado no Vasco da Gama

Apesar do acerto, Lucas ainda não estará à disposição do treinador Cláudio Tencati para a partida desta sexta-feira diante do Londrina. Isso porque seu nome ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que deverá acontecer a partir da segunda rodada.

E O TIME DA ESTREIA?

Para esta partida, o treinador já tem um esboço do time que mandará a campo, com destaque para o centroavante Júnior Viçosa, jogador bastante experiente e que neste ano jogou pelo Always Ready, time boliviano que disputou a Copa Libertadores.

O treinador Cláudio Tencati falou o Brasil ainda não terá em campo o que entende como ‘força máxima’, pois muitos reforços ainda não foram inscritos ou sequer chegaram à Pelotas.

“Nós tínhamos a ideia de que para essa primeira rodada teríamos que contar com boa parte do elenco que encerrou o Campeonato Gaúcho.

Os outros estaduais acabaram há pouco tempo, o que atrasa a questão de assinatura de contrato, exames de COVID e registro. Acredito que o Brasil terá força máxima apenas na terceira ou quarta rodada”, disse em entrevista coletiva.

Em meio a chegada de reforços, o Brasil deverá entrar em campo nesta sexta-feira com: Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Artur; Rômulo, Bruno Matias, Paulo Victor e Nieto; Jarro e Júnior Viçosa.

Brasil e Londrina se enfrentam às 16 horas no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.