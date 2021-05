Série B: CRB anuncia acerta com técnico Allan Aal, ex-Guarani

Brasileiro

CRB acerta com técnico que fracassou no Guarani e quase perdeu o acesso na Série B



Ele chega para assumir a vaga de Roberto Fernandes, demitido após o vice no Alagoano

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 24 (AFI) – O CRB não perdeu tempo e, poucas horas após demitir o experiente Roberto Fernandes nesta segunda-feira, fechou com o novato Allan Aal, que fracassou no Guarani. O comandante chega com a missão de dirigir o Galo na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Alan Aal já chega em Maceió nas próximas horas e comanda o treino Ninho do Galo marcado para a tarde dessa terça-feira”, informou o vice-campeão alagoano em suas redes sociais.

CRB apostará em Allan Aal. (Foto: Thomaz Marostegan / Guarani)

O CRB ainda tentou inflar o currículo de Allan Aal, de 41 anos, ao afirmar que o “treinador fez grande trabalho na Série B em 2020 quando garantiu o acesso do Cuiabá para a Série A, onde atuou em 17 partidas, conquistando a elite do futebol brasileiro”.

NÃO É BEM ASSIM!

Mas quem conhece o passado de Allan Aal, sabe muito bem que o inédito acesso do Dourado só foi possível por causa de Marcelo Chamusca, que garantiu pontos necessários para subir de divisão. Allan Aal teve aproveitamento de clube de fora do G4 na Série B do ano passado. Em 19 partidas no comando do Cuiabá, o treinador teve oito vitórias e oito derrotas, além de três empates.

No Guarani, ele também deixou a desejar e ganhou mala da diretoria. Foram 13 jogos, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 38,4%.

O novo treinador deverá ganhar reforços. Afinal, o presidente Mário Marroquim garantiu a contratação de, ao menos, cinco reforços para a Série B do Brasileirão.

A estreia do CRB na Série B será no próximo sábado, às 16 horas, diante do Remo no Rei Pelé, em Maceió.