Brasileiro

Série B: CRB anuncia pacotão de reforços e saídas de três



A segunda-feira foi movimentada no clube alagoano, inclusive com mudança de treinador

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 24 (AFI) – O dia seguinte do vice-campeonato alagoano foi movimentado no CRB. Nesta segunda-feira, a diretoria anunciou as chegadas do volante Marthã e dos atacantes Alisson Farias e Vitão. Por outro lado, Jimenez, Luidy e Lucão não continuam no clube.

Dos reforços, o mais conhecido deles é Alisson Farias, que estava no Vitória e teve boa passagem pelo Galo em 2019, quando marcou cinco gols e deu sete assistências na boa campanha realizada pelo clube na Série B do Brasileiro.

Alisson Farias está de volta ao CRB depois de dois anos

Além de Alisson Farias, foram contratados também o volante Marthã (ex-Ceará) e o atacante Vitão (ex-América-MG). Todos eles serão apresentados oficialmente nesta terça-feira.

SAÍDAS

O volante Jimenez e os atacantes Luidy e Lucão não fazem mais parte do elenco regatiano para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria comunicou que o clube segue com 15% dos direitos econômicos de Luidy.

“O clube agradece o empenho dos jogadores e agradece o comprometimento durante todo o tempo em que vestiram a camisa do CRB. E deseja sucesso na caminhada profissional”, comunicou o clube.

Vale lembrar que mais cedo a diretoria anunciou mudanças na comissão técnica. Roberto Fernandes deixou o cargo, que será ocupado por Allan Aal, recém-demitido do Guarani.