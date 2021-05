Série B: Ex-atacante de Ponte e Santo André, Ramon volta ao Brasil-RS

Brasileiro

Série B: Artilheiro em 2016, ex-atacante da Ponte retorna ao Brasil-RS



Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Pelotas, RS, 26 (AFI) – Perto da estreia do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasil-RS anunciou um velho conhecido da torcida como reforço. Trata-se de Ramon, de 30 anos, que teve passagem importante no clube em 2016. Naquela temporada, Ramon fez 49 jogos e 12 gols, sendo vice-artilheiro do Xavante na Série B.

Foto: Carlos Insaurriaga

Natural de Carbonita (MG), também defendeu Juventude, Paraná, Boa Esporte Ponte Preta, Ituano, Santo André, entre outros.

NO INTERIOR PAULISTA

Na Macaca, fez apenas cinco jogos em 2017. Já a passagem no Ramalhão foi nesta temporada, seu último clube.

Disputou o Campeonato Paulista e fez 13 e dois gols.

Na Série B, o Brasil estreia na próxima sexta-feira, às 16h, quando recebe o Londrina no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).