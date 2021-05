SÉRIE B: Favoritos? Cruzeiro e Vasco perdem na estreia; Coritiba vence

Brasileiro

SÉRIE B: Favoritos? Cruzeiro e Vasco perdem na estreia; Coritiba bate Avaí



Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Quatro jogos movimentaram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, durante este sábado, com destaque para as vitórias de Confiança, Operário e Coritiba. Jogando em casa, o Dragão venceu o Cruzeiro por 3 a 1. Enquanto o Coxa, também atuando em seus domínios, derrotou o Avaí por 2 a 0. O Vasco, em São Januário, perdeu para o Operário por 2 a 0. Já no Rei Pelé, CRB e Remo ficaram no 2 a 2.

EMPATE NO REI PELE!

No Rei Pelé, foram os visitantes que marcaram primeiro. Aos dez minutos de jogo, após cobrança de lateral, Renan Gorne fez o desvio e Lucas Siqueira validou a Lei do Ex para abrir a contagem. Na sequência, o camisa 8 remista aproveitou rebote dentro da área e anotou mais um, aos 21 minutos: 2 a 0. Mas dessa vez, teve resposta do time da casa.

Aos 26, Hyuri recebeu ótimo lançamento de Erik, dominou bonito e bateu na saída do goleiro para diminuir a vantagem do Leão. Depois do intervalo, o Remo voltou a levar perigo em arremates de Lucas Tocantins e Felipe Gedoz. O primeiro parou no arqueiro Diogo Silva e o segundo errou o alvo. Do outro lado, o CRB assustou com Diego Torres, aos 32.

E, já na marca dos 43 minutos, o meia alvirrubro teve mais uma oportunidade, após cobrança de escanteio, e garantiu o empate do time da casa. Ao apito final, as equipes saíram de campo com o primeiro ponto conquistado na edição 2021 da Série B.

DERROTA CELESTE!

O Confiança estreou na Série B 2021 fazendo valer o mando de campo no Batistão. O primeiro gol do Dragão na competição saiu aos 32 minutos da etapa inicial, em cobrança de pênalti de Neto Berola. Antes do intervalo, o Cruzeiro passou a jogar com dois a menos, após as expulsões de Adriano e Fábio. Em vantagem em campo e no placar, o time da casa quase anotou o segundo, com Luidy, aos 45.

Depois das conversas nos vestiários, o Confiança teve mais uma chance de ampliar, mas Willians Santana parou em grande defesa de Lucas França. Na sequência, mesmo com oito jogadores, a Raposa chegou ao empate em cabeçada de Bissoli, aos dez minutos. E a virada mineira só não veio porque Rômulo carimbou o poste em cobrança de falta. Já aos 26, Cristiano apareceu livre na área para recolocar o Dragão na frente.

Quatro minutos depois, o atacante azulino quase marcou mais um, mas esbarrou na trave. Enquanto o Cruzeiro assustou novamente com Rômulo, aos 33. Só que, aos 34, em contra-ataque mortal, Daniel Penha fechou a conta para os mandantes: 3 a 1 e os primeiros três pontos garantidos para o Confiança.

DEU COXA!

No Couto Pereira, o Avaí criou a primeira oportunidade do jogo, aos nove minutos, em finalização de Júnior Dutra, que parou no goleiro adversário. No rebote, Vinícius Leite também arriscou o chute, mas mandou para fora. Já do lado do Coxa, Waguininho experimentou de fora da área, viu a bola desviar no meio do caminho e morrer no fundo das redes, aos 13: 1 a 0. Aberto o placar, o duelo seguiu equilibrado, mas as chances de gol cessaram até o intervalo.

No segundo tempo, mais uma vez o Leão assustou primeiro com João Lucas, aos seis minutos. E novamente, a resposta do time da casa foi certeira. Aos oito, Val soltou o pé da intermediária sem dar chances de defesa: 2 a 0. Correndo atrás do prejuízo, o Avaí chegou com perigo com Júnior Dutra e Luan Silva, enquanto o Coritiba quase marcou mais um com Waguininho e Willian Farias. Mas o 2 a 0 se manteve até o apito final e o time da casa saiu de campo com os primeiros três pontos na Série B 2021.

E O VASCO?

O Operário começou a Série B 2021 em ritmo acelerado e, logo aos sete minutos, Felipe Garcia recuperou a bola no campo ofensivo e Ricardo Bueno aproveitou para deixar Leandrinho em ótima posição para abrir a contagem em São Januário: 1 a 0.

Na sequência, o Fantasma quase marcou o segundo com Jean Carlo, mas Vanderlei salvou o time da casa, aos dez. Do outro lado, o Vasco assustou pela primeira vez em cruzamento fechado de Galarza que passou rente ao travessão.

Mas foram os visitantes que continuaram controlando as ações do jogo. Tomas Bastos, aos 21, também parou no goleiro cruzmaltino. Enquanto Jean Carlo, aos 31 e aos 39, teve mais duas boas chances de ampliar, mas mandou para fora. Já aos 40, a equipe carioca construiu sua melhor oportunidade com Figueiredo, que viu Simão evitar o empate.

A resposta do Fantasma foi rápida e certeira, depois de um vacilo da defesa adversária, Jean Carlo achou Ricardo Bueno e o camisa 9 finalizou com categoria para fazer 2 a 0, aos 42. Minutos antes do intervalo, o Vasco ainda teve uma última oportunidade em finalização de fora da área de Gabriel Pec, mas novamente Simão fechou o gol.