Brasileiro

Série B: Goiás obtém bons desempenhos em amistosos preparatórios



Clube Esmeraldinho bateu o Brasiliense por 2 a 0 e goleou o Aparecidene por 5 a 0. Goleiro Tadeu ve o time preparado para a competição

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 28 (AFI) – Na próxima segunda-feira, o Goiás inicia a busca por mais um título do Campeonato Brasileiro da série B. Campeão em 1999 e 2012. Na estreia, o Esmeraldino visitará o Sampaio Corrêa, em São Luís. O goleiro Tadeu, um dos líderes do elenco, falou sobre a expectativa para a estreia.

“Nosso time vem treinando forte, visando esse primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa. Sabemos ser muito importante começar bem a competição, vencer fora de casa é muito importante. Nosso grupo sabe que não será fácil, respeitamos muito a equipe do Sampaio Corrêa, que vem de um título, mas a gente vem se preparando muito para essa estreia e espero que possamos fazer um grande jogo”, disse.

Tadeu é um dos líderes da equipe – Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

PREPARAÇÃO PARA A SÉRIE B

Nas últimas semanas, o Goiás intensificou a preparação para a série B. O clube Goiano disputou dois amistosos preparatórios. No primeiro jogo, disputado no último sábado, a equipe Alviverde venceu o Brasiliense por 2 a 0. Na terça-feira, o Goiás goleou a Aparecidense por 5 a 0. Tadeu fez uma avaliação dos amistosos e destacou a importância deles na preparação do Goiás.

“Os amistosos foram muito bons. Dois jogos que nos ajudaram a ganhar ainda mais entrosamento, nos coloca em ritmo de jogo. Nós conseguimos fazer muitas coisas que a gente tinha treinado, daquilo que o Pintado pensa como ideia de jogo. Vimos que houve uma evolução de um amistoso para o outro. Acredito que esses jogos foram importantes para a nossa preparação”.