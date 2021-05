Brasileiro

Série B: Náutico deve manter base do título para a estreia



A única dúvida do técnico Hélio dos Anjos é se vai poder contar com o volante Rhaldney

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 27 (AFI) – O técnico Hélio dos Anjos vai apostar na tática do “time que está ganhando não se mexe” para a estreia do Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira, contra o CSA, nos Aflitos.

Tudo indica que Hélio dos Anjos vai manter a base dos últimos jogos, que levou o Náutico ao título do Campeonato Pernambucano sobre o Sport. A única mudança que pode acontecer é por questão médica.

Hélio dos Anjos não pretende mexer no time (Foto: Tiago Caldas/CNC)

Com dores nas costas, o volante Rhaldney é dúvida. Ele já vinha sentindo esse problema há alguns jogos. Se o titular for vetado, as opções de Hélio dos Anjos são Luiz Henrique, Matheus Trindade e Marciel.

“Nós temos que ser um time equilibrado. O DNA ofensivo te coloca em condições de correr mais risco, mas não podemos nos intimidar com isso. O que nós temos que ter é esse equilíbrio”, alertou o treinador alvirrubro.

A provável escalação do Náutico é: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan, Rhaldney (Marciel) e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.