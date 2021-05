Pernambucano

Série B: Náutico surpreende e anuncia contratação de Vargas



O jogador foi um dos destaques do Afogados na disputa do Campeonato Pernambucano

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – O meia Vargas é o primeiro reforço do Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um dos destaques do Afogados na disputa do Campeonato Pernambucano este ano e fica no Timbu até o final do Estadual de 2022.

Em sua primeira entrevista como atleta do Náutico, ressaltou a felicidade em poder vestir a camisa alvirrubra e classificou a vinda para os Aflitos como a realização de um sonho.

“Fiquei muito feliz pela campanha que fiz no Afogados, conseguindo me destacar individualmente. A ideia é sempre evoluir. É uma grande oportunidade e a realização de um sonho poder vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro”, comenta.

Vargas se apresenta como um jogador polivalente e que atua em várias posições do meio de campo. Polivalência que ele espera por em prática para ajudar o Náutico na sequência da temporada.

Vargas reforça o Náutico na Série B

“Espero poder chegar para agregar a equipe, tanto dentro quanto fora de campo, com o grupo. Me considero um jogador moderno, tenho um bom potencial na marcação, na criação de jogo e com chegada na frente. Espero ajudar o Náutico e conquistar todos os objetivos da temporada”, completa.

MAIS DETALHES

O novo reforço alvirrubro tem 25 anos e, além do Afogados, já atuou por Mixto-MT, Cuiabá e Campinense. Ele é a décima contratação do Náutico em 2021. Antes dele já haviam chegado o goleiro Alex Alves, os zagueiros Yago e Wagner, o lateral-esquerdo Rafinha, os volantes Marciel e Luiz Henrique, o meia Colmán, além dos atacantes Giovanny e Paiva.

PERNAMBUCANO

O Náutico está focado na decisão do Campeonato Pernambucano. O duelo é contra o Sport neste domingo, às 16h, no Aflitos. No jogo de ida, na Arena Pernambuco, as equipes ficaram no 1 a 1.