Série B: Rádio Futebol Interior ganha força com Wagner Ferreira

Brasileiro

Série B: Rádio Futebol Interior ganha força nesta sexta-feira com comentarista



Experiente radialista, com reconhecido talento, Wagner Ferreira é cronista esportivo que dispensa apresentações

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A Equipe de Esportes da Rádio Futebol Interior fica mais forte nesta sexta-feira com a presença do comentarista Wagner Ferreira. Ele fará sua reestreia como analista do ‘time’ comandado por Carlos Corsato.

Experiente radialista, com reconhecido talento, Wagner Ferreira é cronista esportivo que dispensa apresentaçõese mais uma vez vai empunhar o microfone da Radio Futebol Interior, para fazer seus comentários abalizados e coerentes.

Wagner Ferreira: atração da noite

COM GUARANI

Ferreira vai estar comentado a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, diante do Vitória a partir das 19 horas direto (a jornada será aberta às 18 horas) do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

“A gente que viveu com o microfone na mão sempre sente aquele friozinho. Mas vou estar ao lado de uma equipe com bagagem, comandada por Carlos Corsato e com Claudinei Corsi na retaguarda.



Além de uma meninada nova de muito talento. Vai ser emocionante” – prevê Ferreira que faz aniversário neste dia 28 de maio.

EQUIPE COMPLETA

A narração será de Gustavo Marques, o narrador da flechada, reportagens de Albert Cavalcanti, apresentação de Claudinei Corsi; áudio e vídeo com Felipe Marques.

O internauta pode acompanhar a transmissão nos diversos canais do Portal FUTEBOL INTERIOR:

ACESSE OS CANAIS FUTEBOL INTERIOR !

https://www.futebolinterior.com.br/radio-fi

https://www.facebook.com/futebolinterioroficial/

https://www.youtube.com/portalfi

OFERECIMENTO:

Restaurante do Dadá, Pizzaria Dona Luiza, Proni Alimentos, Restaurante Romanos, Ovos Satoshi e Shimozono Mega Sorte Loterias.