Série B: Reforçado, CRB estreia neste sábado com técnico ex-Guarani



A partida marca estreia do técnico Allan Aal, ex-Guarani, que terá reforços à disposição.

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 28 (AFI) – O CRB fará sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h, no Estádio Rei Pelé, diante do Remo. A partida marca estreia do técnico Allan Aal, ex-Guarani, que terá reforços à disposição.

Isso porque o volante Marthã e o atacante Vitão foram regularizados no BID da CBF. Alisson Farias também chegou como reforço, mas não foi regularizado e fica fora ao menos desta primeira rodada.

O lateral-direito Celsinho, anunciado na quinta-feira, também não irá jogar a estreia.

A tendência é que o técnico Allan Aal mantenha a base do time que vinha jogando o Campeonato Alagoano, do qual o CRB foi vice-campeão.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Calyson, Hyuri e Ewandro. Técnico: Allan Aal.