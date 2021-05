Série B: Reniê deve ser titular na estreia do Operário contra o Vasco

Brasileiro

Série B: Ex-Mirassol deve ser titular na estreia do Operário contra o Vasco



Reniê defendeu o Fantasma no ano passado e estava no Mirassol, onde disputou o Paulistão

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 28 (AFI) – O zagueiro Reniê nem bem voltou ao Operário e já deve ser titular no duelo contra o Vasco no sábado, às 11 horas, em São Januário, pela estreia na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Apresentaram um entrosamento muito grande (Rodolfo Filemon e Reniê). É uma possibilidade real, a gente espera que eles correspondam muito”, revelou o técnico Matheus Costa.

Reniê chega com mora. (Foto: José Tramontin/Operário)

Reniê defendeu o Fantasma no ano passado e estava no Mirassol, onde disputou o Paulistão. Ele chegou à Ponta Grossa nesta semana. Outra novidade é o lateral-direito Alex Silva. Recuperado de Covid-19, ele será titular.

O volante Leandro Vilela e o meia Marcelo, recuperados de lesões, serão opções do treinador, assim como o atacante Rodrigo Pimpão, recém-contratado.

OPERÁRIO – Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão (Marcelo Santos), Tomas Bastos e Leandrinho; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Felipe Garcia.