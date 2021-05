Brasileiro

Série B: Sampaio Corrêa anuncia seis reforços para a competição



Watson Pires, Mauro Silva, Jean Silva, Zé Mário, Daniel Costa e Guilherme Campana são os reforços da Bolívia Querida

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 24 (AFI) – Nesta segunda-feira, o presidente Sergio Frota esteve no CT José Carlos Macieira para receber os primeiros jogadores que irão reforçar o Sampaio Corrêa na Série B, e não deixou de parabenizar toda a torcida pelo bicampeonato maranhense.

“Quero, primeiramente, dar os parabéns a todo universo Tricolor, que pôde comemorar mais um título estadual, o sétimo da nossa gestão. Tinha prometido que seríamos campeões, e a promessa foi cumprida. Mas, agora, o Campeonato Maranhense já ficou para trás, e estamos trabalhando intensamente para montar um time competitivo para disputar a Série B”, destacou o presidente.

Presidente anuncia meia Daniel Costa e apresenta primeiros reforços – Foto: Divulgação

CHEGADA DE REFORÇOS



Frota anunciou seis reforços, e quatro já foram apresentados na manhã desta segunda-feira. Para a lateral direita chega Watson Pires, de 27 anos, que disputou o último Carioca pela Portuguesa. A cabeça de área ganha a força do volante Mauro Silva, de 27 anos, que também estava na Portuguesa do Rio.

Para o ataque chega Jean Silva, de 32 anos, que estava no Ypiranga-RS, e meia Guilherme Campana, de 25 anos, jogador que atuou no Campeonato Paraense defendendo a equipe do Castanhal.

O presidente Sergio Frota ainda anunciou a contratação do lateral esquerdo Zé Mário,29 anos, que defendeu o Ypiranga no Campeonato Gaúcho, e o experiente meia Daniel Costa, de 32 anos. Os dois jogadores desembarcam em São Luís nas próximas horas.

AINDA VÃO VIR MAIS



Com os seis primeiros reforços anunciados, Frota afirmou que está atento ao mercado, junto ao coordenador de futebol do clube, Celso Teixeira, e o técnico Daniel Neri, para confirmar outros nomes com intuito de encorpar ainda mais o elenco.