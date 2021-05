Brasileiro

Série B: Sampaio Corrêa contrata ex-zagueiro de Vila Nova e CRB



Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luis, MA, 30 (AFI) – O Sampaio Corrêa segue com os trabalhos de preparação para a estreia na Série B, mas a diretoria Tricolor continua em movimentação no mercado visando reforçar o elenco para as 38 rodadas da competição.

No fim da semana, o clube fechou com o zagueiro Nilson Júnior, de 29 anos, que estava no Vila Nova-GO. O jogador tem 1,90 de altura e 73 kg. Tem passagens pelo Treze-PB, CRB, Sousa-PB e Moreirense de Portugal.

Zagueiro Nilson Júnior reforça o Tricolor (Foto: Fredson Ferreira)

Nilson Júnior já passou por todos os exames clínicos e iniciou os treinos no CT José Carlos Macieira com os demais companheiros. O novo reforço será regularizado durante a semana e ficará à disposição a partir da segunda rodada da Série B.

ESTREIA

O Sampaio Corrêa estreia na competição nesta segunda-feira, ás 20h, diante do Goiás, no estádio Castelão.