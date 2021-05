Série B: Sem jogar há dez meses, Edu será a novidade no Brusque

Brasileiro

Série B: Sem jogar há dez meses, atacante será a grande novidade no Brusque



Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Brusque, SC, 28 (AFI) – O atacante Edu, após dez meses parados por conta de uma lesão no joelho direito, será a grande novidade do Brusque na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta neste domingo, às 11 horas, no Augusto Bauer.

Ele volta em um momento importante após as saídas de Bruno Mota e Júnior Pirambu. Edu se machucou na estreia da Série C 2020 em 8 de agosto. O Brusque conquistaria o acesso na oportunidade. Pelo Quadricolor, ele tem 21 gols em 29 jogos.

“O Edu está treinando normalmente e é bem provável que inicie o jogo como titular”, disse o técnico Jerson Testoni.

Edu é a novidade do Brusque. (Foto: Jefferson Alves / Brusque)

DÚVIDA!

No meio-campo, Alex Ruan deve ficar com a vaga de Maurício Garcez, que se envolveu em polêmica sobre uma possível transferência. Há ainda duas dúvidas no meio. Bruno Alves e Jhon Cley disputam espaço. Já Vivico é desfalque certo. Ele está entregue ao departamento médico.

“Não é só na primeira rodada que temos que fazer um bom jogo. Claro que é muito importante estrear bem pelo resultado positivo, a gente sempre trabalha para tentar ganhar os jogos e desempenhar bem o jogo. Às vezes não conseguimos. Mas o objetivo é não só nesta partida, mas em todas, para somarmos pontos o bastante e conseguirmos a permanência na Série B”, completou Testoni.

BRUSQUE – Dalberson; Toty, Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Bruno Alves (Jhon Cley), Thiago Alagoano e Alex Ruan; Edu.