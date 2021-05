Série B: Vasco fecha com volante Michel campeão pelo Grêmio

Brasileiro

Série B: Vasco prioriza versatilidade e fecha com volante campeão pelo Grêmio



Trata-se do do volante Michel, de 31 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 25 (AFI) – Às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro Série B, o Vasco acertou mais um reforço. Trata-se do do volante Michel, de 31 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Grêmio.

“O Gigante da Colina concluiu a contratação de mais um jogador para a sequência da temporada. Trata-se de Michel, de 31 anos, que se sagrou campeão gaúcho com o Grêmio no último domingo (23).

Com passagem pelo Fortaleza em 2020, Michel é um jogador que atua em diversas funções dentro das quatro linhas. Multicampeão e volante de origem, o canhoto paulista pode jogar também de zagueiro, lateral-esquerdo e meio-campo. Sua versatilidade, portanto, será uma importante aliada do Vasco da Gama na campanha rumo à Série A do Campeonato Brasileiro”, disse o Vasco em comunicado.



Versátil, Michel pode atuar ainda como zagueiro, meia e lateral-esquerdo. Essa é uma característica que o Vasco vem procurando em suas contratações, como explicou o diretor de futebol Alexandre Pássaro na última semana.

Michel, à direita

REENCONTRO COM MARCELO CABO

Michel se profissionalizou pelo São Cristóvão e passou pelo Madureira antes alcançar equipes de maior expressão no cenário nacional. A primeira delas foi o Atlético Goianiense, clube que o experiente jogador defendeu em 2016. Michel se destacou na campanha do título do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste bom período no Dragão, o volante foi dirigido pelo técnico Marcelo Cabo, atual comandante do Gigante da Colina.

Foi contratado pelo Grêmio em 2017 e participou de conquistas importantes do Tricolor nas últimas temporadas, incluindo a Conmebol Libertadores de 2017. Venceu ainda três Campeonatos Gaúchos, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Gaúcha

SÉRIE B

Na Série B, o Vasco estreia no próximo sábado, às 11h, diante do Operário-PR,