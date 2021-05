Brasileiro

Série B: Vila Nova anuncia três reforços vindos de Goiás e Minas Gerais



Trata-se do zagueiro Renato e do atacante Johnatan Cardoso, ex-Aparecidense-GO, além do lateral Danilo Belão, ex-Caldense-MG

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 26 (AFI) – A dois dias do início do Campeonato Brasileiro Série B, o mercado naturalmente fica mais agitado. Nesta quarta-feira, o Vila Nova anunciou nada menos do que três reforços. Trata-se do zagueiro Renato, ex-Aparecidense-GO, do lateral-direito Danilo Belão, ex-Caldense-MG, e do atacante Johnatan Cardoso, também ex-Aparecidense. Todos já estão regularizados e à disposição do técnico Wagner Lopes.

Renato

Renato, de 29 anos, estava na Aparecidense desde 2020 e também tem passagens pelo Crac em Goiás. Também defendeu times do interior paulista, como Água Santa, Ituano e Penapolense. Avaí e Santa Cruz estão no seu currículo.

Junto com ele veio Johnatan, de 24 anos, que tem experiência basicamente em Goiás.

Danilo Belão também tem 24 anos e já teve uma passagem no estado ao defender o Itumbiara. Cria do São Paulo, também defendeu Votuporanguense-SP, Inter de Lages-SC, Democrata GV-MG, além da Caldense.

Na Série B, o Vila Nova estreia na próxima sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Botafogo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).