SÉRIE C: Altos-PI goleia o Volta Redonda-RJ no Felipão

Brasileiro

Altos-PI 3 x 0 Volta Redonda-RJ – Ataque brilha e Jacaré põe Voltaço na roda!



Manoel, duas vezes, e Betinho marcaram os gols do Verdão diante da Jaguatirica

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Altos, PI, 30 (AFI) – Estreante na Série C do Campeonato Brasileiro, o Altos-PI fez a sua estreia histórica na competição com o pé direito. Diante do Volta Redonda-RJ, o Jacaré não se intimidou e venceu por 3 a 0. Com isso, assume provisoriamente a liderança do Grupo A através do saldo de gols.

JACARÉ NA FRENTE



No Estádio Lindolfo Monteiro, Altos-PI e Volta Redonda-RJ iniciaram o duelo fazendo um jogo equilibrado. Aos 12 minutos, o Voltaço criou a primeira chance do jogo, através de Leandro Amorim. A bola, contudo, acabou parando nas mãos do goleiro Mondragon, que fez boa defesa e evitou o gol.

A resposta piauiense veio doze minutos depois, em boa chance criada por Betinho. Contudo, no lance, a arbitragem marcou impedimento. Aos 28, o Jacaré teve a grande chance de abrir o placar. Betinho foi derrubado na grande área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Manoel mandou a bola para as redes e fez o primeiro tento do Verdão.

Altos-PI goleia o Volta Redonda-RJ em sua estreia na Série C (Foto: Divulgação / AA Altos)

GOLEADA SELADA



Na volta dos vestiários, o Altos-PI voltou a todo vapor e logo ampliou o placar. Aos três minutos, o atacante Manoel, destaque da partida, recebeu de Tiaguinho e fez o segundo de cabeça. Quinze minutos depois, a situação dos mandantes ficou ainda mais tranquila, quando Oliveira, do Volta Redonda-RJ, foi expulso.

Aos 35 minutos, o jogo ficou ainda mais tranquilo. Após invadir a área, Lucas Campos foi tocado e sofreu pênalti. No lance, Gabriel Pereira, do Voltaço, foi expulso. Na cobrança, aos 37, Betinho mandou com calma e categoria e fez o terceiro do Jacaré. Nos minutos finais, o Jacaré apenas administrou o resultado e confirmou a vitória.



PRÓXIMOS JOGOS

Altos-PI e Volta Redonda-RJ voltam a campo no próximo fim de semana pela Série C. No sábado (5), o Jacaré visitará o Ferroviário-CE, no Estádio Domingão, em Horizonte-CE, às 15h30. Um dia depois, no domingo, 6, é a vez do Voltaço entrar em campo. Buscando a recuperação no torneio, o Tricolor de Aço receberá o Manaus-AM no Estádio Raulino de Oliveira, às 16h.