Série C: Altos recebe o Volta Redonda na primeira rodada da competição



Equipe comandada por Marcelo Vilar é o atual campeão piauiense

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 28 (AFi) Recém promovido a competição e atual campeão estadual, o Altos irá fazer sua estreia no Campeoanto Brasileiro Série C em casa, no estádio Lindolfinho, às 16h, contra o Volta Redonda, atual semifinalista do Campeonato Carioca.

A equipe nordestina está no Grupo A da competição, juntamente com Altos-PI, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Paysandu-PA, Santa Cruz-PE, Tombense-MG Volta Redonda-RJ

Altos chega embalado pela conquista do título estadual – Foto: Foto: Emanuele Madeira

MISTÉRIO

Para a estreia na Série C, o técnico Marcelo Vilar não deu pistas de qual time deve começar – embora o elenco não tenha recebido muitos reforços entre o título do Piauiense, na semana passada, até a partida contra o Volta Redonda. O meia Alex Mineiro, emprestado, voltou ao Jacaré, ele é uma das opções.

DESFALQUES



Além do zagueiro Lobo, o goleiro Fábio e o lateral-esquerdo Ronan também desfalcam o Altos na primeira rodada da Série C. Lobo acabou substituído na final do Piauiense pelo zagueiro Rafael Araújo – há também a opção de Lucas do Carmo na posição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO



A equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar deve ser essa: Mondragon; Gean, Reinaldo Lobo, Leandro Amorim e Tiaguinho; Dos Santos, Ray e Roger Gaúcho; Klenisson, Manoel e Betinho.