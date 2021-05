SÉRIE C: Botafogo-PB e Ferroviário-CE empatam no Almeidão

Brasileiro

Botafogo-PB 0 x 0 Ferroviário-CE – Ferrão segura Belo e conquista ponto fora!



Em duelo de tempos distintos, paraibanos e cearenses empataram sem gols

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 29 (AFI) – Em um duelo de tempos distintos, Botafogo-PB e Ferroviário-CE fizeram a sua estreia na Série C. No Estádio Almeidão, em João Pessoa, os clubes ficaram no zero a zero ao final dos 90 minutos. Com isso, ambos os clubes conquistaram o seu primeiro ponto na competição e dividem a terceira posição no Grupo A.

QUENTE!



Aproveitando o seu mando de campo, o Botafogo-PB partiu para cima do Ferroviário no início de jogo. Após bom passe de Marcos Aurélio, Clayton finalizou sem força e desperdiçou a chance de abrir o placar. Aos sete, o Ferrão respondeu em oportunidade com Adilson Batista. Depois disso, o Belo cresceu, mas o placar foi para o intervalo zerado.

Botafogo-PB empata com o Ferroviário pela Série C (Foto: Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

FRIO…



Se no primeiro tempo a emoção sobrou, no segundo ela ficou em falta. Durante os 45 minutos finais, a produção dos clubes caiu e pouco foi criado.

Já nos acréscimos, o Ferrão teve a melhor oportunidade de tirar o zero do placar. Livre na área, Thiago Aperibé acabou chutando para fora e selando o empate sem gols como resultado final.



PRÓXIMOS JOGOS



Botafogo-PB e Ferroviário-CE voltam a campo no após o próximo fim de semana pela Série C.

No sábado (5), o Ferrão recebe o Altos-PI em casa, em duelo a ser realizado às 15h45.

Já na segunda-feira (7), é a vez do Belo da Paraíba voltar a campo. Às 20h, o Alvinegro estará em Belém-PA para medir forças com o Paysandu-PA.