Série C: Botafogo-SP empresta três jogadores da base a times do sul



Tratam-se do meia Pedro Tortello, emprestado ao Internacional-RS e do zagueiro João Victor e o atacante Emerson, que vão ao Barra-SC

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 29 (AFI) – Buscando dar rodagem aos jogadores das categorias de base, o Botafogo-SP anunciou o empréstimo de três atletas neste sábado. Tratam-se do meia Pedro Tortello, 17 anos, que foi emprestado ao Internacional-RS e do zagueiro João Victor (20) e o atacante Emerson (21), que irão ao Barra-SC.

EMPRESTADOS

Foto: José Bazzo / Botafogo-SP

Com 17 anos, o meia Pedro Tortello, que foi revelado pelas categorias de base do Botafogo-SP, irá defender as cores do Internacional até dezembro de 2022, com os direitos federativos estipulados.

Destaque da base, o jogador chegou a jogar em quatro partidas do Paulistão nesta temporada, além de ter atuado na última Copa Paulista. O atleta tem contrato com a Pantera até 2024.

Já os dois jogadores que defenderão o Barra-SC nesta temporada, João Victor e Emerson não entraram em campo pela equipe principal do Bota neste ano, mas jogaram na Copa Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020.

PRÓXIMO DESAFIO

Rebaixado na temporada passada, o Botafogo-SP retorna ao Campeonato Brasileiro da Série C após dois anos e com Argel Fucks no comando técnico da equipe, seu único e principal foco é o acesso para retornar a segunda divisão nacional. O primeiro desafio será neste domingo (30), quando a Pantera recebe o São José-RS, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h.