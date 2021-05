SÉRIE C: Começa com cinco paulistas e Novorizontino contra Figueirense

Brasileiro

SÉRIE C: Começa com cinco paulistas e o novato Novorizontino contra Figueirense



Cinco jogos estão previstos para sábado, três domingo e outro na segunda-feira. Novorizontino subiu da Série D.

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Com a presença de cinco clubes paulistas, começa neste fim de semana o Campeonato Brasileiro da Série C. Cinco jogos estão previstos para sábado, três domingo e outro na segunda-feira à noite. O Novorizontino, que subiu da Série D, vai receber o Figueirense, rebaixado da Série B.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE C

Novorizontino – acesso na Série D e campeão do Troféu do Interior

NOVORIZONTINO EM CASA

Este duelo acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo. O time da casa fez boa campanha no Campeonato Paulista e conquistou o Troféu do Interior em cima da Ponte Preta.

Agora planeja brigar pelo acesso na competição. O Figueirense tenta se reorganizar após o rebaixamento e a crítica situação financeira e administrativa do clube.

Junto com Novorizontino subiram ano passado o Mirassol-SP (campeão), Floresta-CE (vice) e o Altos-PI. Por outro lado caíram da Série B junto com o Figueirense, dois paulistas – Oeste e Botafogo – e o Paraná. O Ituano é o único paulista remanescente do ano passado.

OUTROS JOGOS

Ainda no sábado, o estreante Floresta recebe o Jacuipense-BA e acontece na Paraíba o duelo nordestino entre Botafogo-PB x Ferroviário-CE. Em Santa Catarina, o Criciúma sob o comando de Paulo Baier recebe Ituano.

No interior de Minas Gerais, o Tombense, semifinalista mineiro, recebe o Paysandu, campeão paraense.

COMO FUNCIONA

Como em anos anteriores, os 20 clubes estão divididos em dois grupos de 10. Eles se enfrentam dentro de cada grupo em dois turnos – 18 jogos. Os quatro melhores de cada grupo avançam e depois acontece o cruzamento. Os semifinalistas vão garantir o acesso à Série B em 2022.