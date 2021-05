Série C: Criciúma anuncia Dudu Vieira, meia ex-Ferroviária, e mais um

Brasileiro

Série C: Criciúma anuncia meia ex-Ferroviária e mais um atacante



Trata-se do meia Dudu Vieira, vindo da Ferroviária-SP, e do atacante PH, ex-Toledo-PR

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 27 (AFI) – Após apresentar quatro reforços, o Criciúma segue ativo no mercado e confirmou a chegada de mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro Série C. Trata-se do meia Dudu Vieira, vindo da Ferroviária-SP, e do atacante PH, ex-Toledo-PR, que já treinam com o restante do elenco comandado pelo técnico Paulo Baier.

CARREIRAS



Dudu Vieira tem 27 anos e tem passagens por vários clubes paulistas como Santo André, Portuguesa, São Bento e Novorizontino, além de Figueirense e Vitória-BA.

PH e Dudu Vieira. (Foto: Celso da Luz/www.criciuma.com.br)

Estava na Ferroviária desde 2020 e jogou em três partidas do Campeonato Paulista nesta temporada, em que o clube chegou às quartas de final.

Paulo Henrique, mais conhecido como PH, também tem 27 anos e passou por alguns clubes do Paraná como Toledo e Cianorte.

Tem uma breve passagem no interior paulista ao defender o Monte Azul. Nesta temporada, disputou o Campeonato Catarinense pelo Hercílio Luz e depois fez três jogos no Toledo.

SÉRIE C

Integrante do Grupo B, o Criciúma faz sua estreia na Série C neste sábado, às 17 horas, contra o Ituano, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).