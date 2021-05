Série C: Figueirense fecha com atacantes Diego Tavares e Bruno Paraíba

Brasileiro

Série C: Figueirense acerta com dois atacantes e anuncia três dispensas



Figueirense está no Grupo B da Série C ao lado de Novorizontino-SP, adversário de faz primeira apresentação em 29 de maio, às 16 horas

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 27 (AFI) – A diretoria do Figueirense oficializou, nesta quinta-feira, as contratações dos atacantes Diego Tavares e Bruno Paraíba. Os dois jogadores chegam para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Felipe Gregório, o meia Marllon e o atacante Gabriel, por outro lado, foram dispensados.

Aos 29 anos, Diego Tavares conhece bem Florianópolis, uma vez que defendeu o rival Avaí em 2017. Ele estava no São Bento. Apesar de ter feito quatro gols em 12 jogos, não evitou a queda do clube no Paulistão. Natural de São Paulo, Diego Tavares também tem passagens por Paraná, Botafogo-SP, Fortaleza, Sampaio Correa-MA, entre outros.

Figueirense acerta com mais dois atacantes. (Foto: Divulgação)

Natural de Patos-PB, Bruno Paraíba tem 26 anos e estava no Brasil de Pelotas, onde fez três gols no Gauchão. Ele ainda passou por Oeste-SP e Confiança-SE.

OUTROS NOMES!

Desde a eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense para a Chapecoense, a diretoria do Figueirense já havia anunciado o zagueiro Edson Henrique, o lateral-direito André Krobel e o atacante Roberto.

O Figueirense está no Grupo B da Série C ao lado de Novorizontino-SP, adversário de faz primeira apresentação em 29 de maio, às 16 horas, Criciúma-SC, Ituano-SP, Botafogo-SP, São José-RS, Ypiranga-RS, Paraná-PR, Oeste-SP e Mirassol-SP.

A viagem para o interior paulista acontecerá no início da tarde de quinta-feira. Na sexta, Jorginho comandará o último treinamento antes da estreia na competição nacional.