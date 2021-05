Série C: Floresta anuncia volante ex-Bragantino para o campeonato

Brasileiro

Série C: Floresta anuncia volante ex-Bragantino para disputa do torneio



O veterano Daniel Pereira, de 31 anos é o mais novo reforço do clube. Jogador estava no Marcílio Dias e passou pelo Braga em 2017

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – O Floresta EC segue se reforçando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão da Vila anunciou chegada do volante Daniel Pereira, 31 anos, que estava no Marcílio Dias e acumula passagens por Bragantino, Joinville, São Bernardo FC, entre outros.

Pereira comentou sobre sua chegada e os objetivos que planeja conquistar.

“Chego com o objetivo de agregar ao grupo que já está aqui. Posso deixar claro que irei trabalhar muito e terei humildade para ajudar o Floresta a conquistar os objetivos nesta temporada”, declarou o volante.

Daniel Pereira é o novo reforço do Floresta – Foto: Divulgação

DESAFIO DIFÍCIL

Daniel disputou três partidas pelo Marcílio Dias neste ano. Porém, acumula 46 partidas pelo clube, já que estava lá desde 2019. O Floresta está no Grupo A da Série C, ao lado de Santa Cruz, Paysandu, Manaus, Jacuipense, Ferroviário, Botafogo-PB e Altos.

PRÓXIMA PARTIDA



O Floresta EC tem como próximo compromisso a partida contra o Jacuipense, no sábado, dia 29, às 15h30, válida pela primeira rodada do Brasileirão Série C.