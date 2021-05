SÉRIE C: Floresta-CE vence o Jacuipense-BA em casa

Brasileiro

Floresta-CE 2 x 0 Jacuipense-BA – Verdão joga bem e conquista primeira vitória na C!



Artilheiros Flávio Torres e Deysinho marcaram para o Verdão e garantiram os primeiros três pontos dos cearenses na competição

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Horizonte, CE, 29 (AFI) – Em um duelo equilibrado, o Floresta-CE foi eficiente e conquistou a sua primeira vitória na história da Série C. Diante do Jacupeinse-BA, o Verdão viu o seu setor de ataque brilhar e venceu por 2 a 0, com tentos de Flávio Torres e Deysinho. Com isso, assumiu provisoriamente a primeira posição do Grupo A da competição.

SAIU NA FRENTE



Fazendo valer o seu mando de campo, o Floresta-CE apostou em uma marcação sólida e forte no início do jogo. Com isso, forçou o erro do rival e saiu na frente do Jacuipense-BA. Em um destes lances, aos 28 minutos, o Verdão saiu na frente. Flávio Torres mandou para as redes e deixou os cearenses em vantagem.

Floresta-CE vence o Jacuipense-BA pela Série C (Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta)

CONFIRMOU A VITÓRIA



Ainda antes do intervalo, porém, veio o segundo. Aos 47 minutos, o meia Deysinho teve a chance de ampliar e não desperdiçou, ampliando a vantagem cearense no fim da primeira etapa. Já na volta dos vestiários, o panorama seguiu inalterado. Com isso, o Lobo da Vila apenas administrou a vitória e esperou o fim do jogo.



PRÓXIMOS JOGOS



Floresta-CE e Jacuipense-BA voltam a campo no próximo fim de semana, pela Série C. No sábado (5), o Verdão Cearense viajará a Pernambuco para medir forças com o Santa Cruz-PE em Recife. O duelo ocorrerá às 17h, no Estádio do Arruda, em Recife-PE. No domingo (6), o Leão do Sisal irá buscar a sua recuperação diante do Tombense-MG, no Estádio de Pituaçu, em Salvador-BA.