SÉRIE C: Floresta, Novorizontino e Criciúma largam na frente

Brasileiro

SÉRIE C: Floresta, Novorizontino e Criciúma vencem em casa e largam na frente



Na abertura da temporada 2021, o Floresta lidera o Grupo A, enquanto Novorizontino e Criciúma dividem a ponta do Grupo B

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novorizontino venceu na estreia

Campinas, SP, 29 (AFI) – Na largada do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, três clubes venceram e começaram na liderança da competição. Pelo Grupo A, após três jogos, somente o Floresta-CE ganhou jogando em casa, enquanto pelo Grupo B, Novorizontino e Criciúma também ganharam na condição de mandantes.

A rodada vai ter mais três jogos domingo e outro na segunda-feira. O jogo entre Oeste e Mirassol foi adiado para dia 16 de junho.

VITÓRIA CEARENSE

No Estádio Domingão, o novato Floresta impôs a qualidade de mandante e venceu por 2 a 0 o Jacuipense-BA. O time cearense lidera com três pontos.

Nos outros dois jogos, dois empates. No Almeidão, em João Pessoa (PB), Botafogo e Ferroviário-CE não saíram do zero a zero. No interior de Minas Gerais, Tombense e Paysandu empataram por 1 a 1.

Ituano foi superado pelo Criciúma por 1 a 0

DOIS PAULISTAS

Pelo Grupo B, dois paulistas estiveram em campo. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino venceu o Figueirense, por 1 a 0, enquanto em Santa Catarina, o Criciúma bateu o Ituano, por 1 a 0.

VEJA CRICIÚMA 1 X 0 ITUANO

JOGOS DE DOMINGO

Dois jogos serão disputados pelo Grupo A. No interior do Piauí, o Picos vai receber o Volta Redonda, enquanto na Arena da Amazônia, o Manaus recebe o Santa Cruz.

Pelo Grupo B, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai enfrentar o São José-RS. Na segunda-feira à noite, em Erechim, o Ypiranga vai receber o Paraná, rebaixado da Série B em 2020.

O REGULAMENTO

Como em anos anteriores, os 20 clubes estão divididos em dois grupos de 10. Eles se enfrentam dentro de cada grupo em dois turnos – 18 jogos. Os quatro melhores de cada grupo avançam e depois acontece o cruzamento. Os semifinalistas vão garantir o acesso à Série B em 2022.