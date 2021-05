Série C: Ituano anuncia ex-lateral do Grêmio e atacante do Sul do país

Brasileiro

Série C: Ituano anuncia lateral Kaio e atacante Zé Vitor



Além da dupla, a ideia do Ituano é que nesta semana mais jogadores sejam anunciados para a competição

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 26 (AFI) – Próximo da estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano está reformulando seu elenco e anunciou a chegada dos dois primeiros reforços para a competição: o lateral-direito Kaio e o atacante Zé Vitor. A expectativa é que novos jogadores sejam anunciados pelo time de Itu.

Kaio foi revelado na base do Grêmio, depois passou pelo Sport e no ano passado defendeu o Paraná no Campeonato Paranaense. Ele chega para provavelmente assumir a vaga deixada por Jeferson no Campeonato Paulista – retornou à Ponte Preta após período de empréstimo.

Kaio assinou contrato nesta quarta-feira

Já o atacante Zé Vitor, de apenas 23 anos, chega como uma grande aposta pelo time paulista. O jogador pertence ao Marcílio Dias, de Santa Catarina. Ele foi revelado pelo Tubarão e em 2019 teve rápida passagem pelo futebol sueco. Sua principal característica é a velocidade pelas beiradas do campo.

Além da dupla, a ideia do Ituano é que nesta semana mais jogadores sejam anunciados para a competição. Algumas negociações já estão bem encaminhadas, faltando apenas trâmites burocráticos para serem confirmados pelo clube.

O Ituano estreia na Série C no próximo sábado diante do Criciúma, às 17 horas, no Heriberto Hulse, em Criciúma.