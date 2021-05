Série C: Ituano fecha com meia Igor Henrique, ex-Ponte e Guarani

Itu, SP, 27 (AFI) – Com a aproximação da Série C do Campeonato Brasileiro, os times se movimentam no mercado para fechar com reforços. Nesta quinta-feira, o Ituano anunciou mais dois reforços: o meia Igor Henrique, velho conhecido da torcida, e o volante paraguaio Jorge Jiménez.

EX-PONTE E GUARANI

Igor Henrique, de 29 anos, retorna ao Ituano depois da passagem entre 2016 e 2017. O atleta começou a carreira no XV de Jaú, em 2012, foi para o Barretos em 2014 e depois do Galo foi jogar no Tombense-MG. No mesmo ano, o jogador foi emprestado ao Atlético-GO e em 2018 passou pelo Fortaleza.

Igor Henrique quando defendia o Guarani No ano seguinte, Igor jogou na Ponte Preta e depois no Guarani, onde ficou até 2020, quando foi para o Mirassol. Em 2021, disputou o Paulista pela Inter de Limeira. Igor Henrique foi da Série B pelo Fortaleza da Série D pelo Mirassol.

EX-CRB

O volante paraguaio Jorge Jiménez, de 28 anos, começou no San Telmo da Argentina em 2011 e ficou até 2015. De lá, foi para o Nacional do Paraguai e em 2018 veio para o Brasil jogar no Náutico, onde foi campeão brasileiro da Série C, em 2019. Em 2020, o paraguaio jogou a Série B no Operário-PR e neste ano foi vice-campeão do alagoano pelo CRB.

ESTREIA

Na Série C, o Ituano estreia no sábado, às 17h, quando visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).