Série C: Ituano promove mudanças no ataque e anuncia ex-Santo André



Em uma postagem nas redes sociais, o Galo confirmou a saída Victor Rangel e a chegada de Tiago Marques

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 31 (AFI) – Depois de estrear com derrota para o Criciúma, o Ituano segue ativo no mercado e na tarde desta segunda-feira (31) informou duas mudanças em seu elenco para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque, além de confirmar a chegada do atacante Tiago Marques, o Galo de Itu informou a saída de Victor Rangel.

“Ituano troca comando de ataque! Chegou Tiago Marques de 33 anos que defendeu o Santo André no último Paulista. Ele nasceu em Jataí/GO. Ele jogou no XV de Piracicaba, Ferroviária, Botafogo e Juventude. Enquanto isso, Victor Rangel assinou a rescisão contratual e deixou o Ituano”, postou o clube nas redes sociais.

Tiago Marques é o novo reforço do Ituano

Aos 33 anos, Tiago Marques que foi revelado no Jataiense, time do interior de Goiás, e depois rodou por diversos times pelo país, entre eles os paulistas: XV de Piracicaba, Botafogo-SP e Ferroviária. Neste começo de ano, disputou o Paulistão pelo Santo André, onde fez 12 jogos e não marcou gols.

Ele chega para suprir a saída do Victor Rangel, que deixou o clube nesta segunda-feira, depois de uma longa reunião, na qual foi confirmado a rescisão de contrato. O atacante estava no Galo desde o começo da temporada, onde fez 14 jogos e não balançou as redes.

O próximo compromisso do Ituano é pela segunda rodada da Série C, no próximo sábado, às 11h, quando recebe o Novorizontino, no estádio Novelli Jr., em Itu.