Brasileiro

Série C: Jacuipense anuncia a contratação de pacotão de reforços



Tratam-se do volante Darlan, o atacante Luan e o meia Renato Henrique

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 27, (AFI) – Buscando fortalecer o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Jacuipense anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), a contratação de mais três reforços. Tratam-se do volante Darlan, o atacante Luan e o meia Renato Henrique.

REFORÇOS

Luan, novo reforço do Jacuipense – Foto: Divulgação / Jacuipense

Mais experiente entre os novos reforços, o meia Renato Henrique, de 27 anos, foi revelado pelas categorias de base do Náutico e ainda conta com passagens por clubes como Guarani, Boa Esporte, time B do Palmeiras e jogou por Hercílio Luz e Salgueiro no início deste ano, nos campeonatos Catarinense e Pernambucano, respectivamente.

Revelado pelo Vitória, o volante Darlan, de 26 anos, é o mais rodado dos três reforços. Atuando pelo Leão, o jogador foi emprestado a clubes como Real Sociedad e Getafe, da elite espanhola e ainda conta com uma passagem pelo Louletano, equipe da Série D de Portugal, que defendeu na última temporada. No Brasil, o atleta ainda teve uma passagem pelo Náutico.

O mais novo do trio, Luan foi revelado pelas categorias de base do Bahia. Com 25 anos, o jogador ainda conta em sua carreira com passagens por ABC, Vitória e Ceará, onde jogou pelo Sub-23 e no Campeonato Cearense deste ano.

ESTREIA

Os jogadores, que já treinam com o time comandado por Jonilson Veloso, se prepararm para a estreia do Jacuipense na Série C, marcada para o próximo sábado (29), às 15h30, diante do Floresta, em Horizonte, no Ceará.