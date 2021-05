Brasileiro

Série C: Lateral do Tombense mostra confiança na briga pelo acesso



A equipe estreia na competição nacional neste sábado (29), às 17h, diante do Paysandu, em Tombos

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Tombos, MG, 28 (AFI) – Campeão Mineiro do interior pela terceira vez, o Tombense, que já se preparava para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro há três semanas, entrará em campo pela competição nacional neste sábado (29), às 17h, quando recebe a equipe do Paysandu, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos.

As equipes figuram no Grupo A da Série C, tendo a companhia de Altos-PI, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Botafogo-PB, Santa Cruz-PE, Ferroviário-CE e Volta Redonda-RJ. No regulamento, ao final das 18 rodadas da fase de grupos, os quatro melhores avançam à segunda fase.

MUDANÇAS

Foto: Victor Souza / Tombense

Para a estreia da Série C, o treinador Rafael Guanaes não poderá contar com dois jogadores.

João Paulo e Daniel Amorim, destaques do time no estadual onde o Tombense chegou à semifinal da competição, deixaram o clube, que em contrapartida contratou Eduardo Neto.

Focado na estreia, o lateral David garantiu que a equipe, que está na Série C desde 2015, tem tudo para buscar o acesso.

“A equipe tem feito boas campanhas no Brasileirão Série C. Nos anos anteriores fizemos nosso papel jogando dentro de casa, mas deixamos escapar alguns pontos como visitantes. Este ano estamos preparados nesse quesito e confiantes que vamos conseguir o acesso. É importante começar a competição vencendo, ainda mais jogando em casa contra uma forte equipe que é o Paysandu. Nos traz cada vez mais confiança, e espero poder ajudar a minha equipe da melhor maneira possível”, disse o jogador.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, o Tombense deve estrear com: Felipe; David, Ramon, Weslei Martina e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias e Rodrigo Carioca; Rubens, Jemerson e Kaike.