SÉRIE C: Manaus-AM vence o Santa Cruz-PE na Arena de Amazônia

Brasileiro

Manaus-AM 2 x 0 Santa Cruz-PE – Vanilson brilha e Gavião vence a primeira na C!



Com um gol em cada tempo, o atacante Vanilson foi decisivo na vitória do Gavião Real sobre a Cobra Coral

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 30 (AFI) – Em um duelo equilibrado, mas tranquilo, o Manaus-AM venceu o Santa Cruz-PE e chegou à sua primeira vitória na Série C. Com um gol em cada tempo e ambos sendo marcados pelo atacante Vanilson, o Gavião Real venceu por 2 a 0. Com isso, o Gavião Real chega à segunda posição na classificação, empatado em tudo com o Floresta-CE.

TUDO CERTO!



Fazendo valer o seu mando, o Manaus-AM começou com mais posse de bola. Indo para cima do Santa Cruz-PE, o clube deixou alguns espaços. Em um deles, o Tricolor do Arruda criou uma boa chance, através de Madson, mas Gleibson salvou. A resposta dos mandantes, porém, veio no lance seguinte, quando Phillip desviou na pequena área e perdeu grande chance.

Apesar disso, os manauaras abriram o marcador ainda na primeira etapa. E, depois de insistir em outras duas oportunidades, o atacante Vanílson abriu o marcador para os donos da casa. Aos 26, ele aproveitou cochilo da zaga pernambucana para mandar de primeira para as redes. Durante os minutos finais da primeira etapa, o Tricolor até tentou reagir, mas não chegou ao empate.

Manaus-AM vence o Santa Cruz-PE pela Série C (Foto: João Normando / FAF)

NADA ERRADO!



Na volta dos vestiários, o panorama permaneceu inalterado. Nos minutos iniciais, o Santa Cruz até tentou ir para cima, impulsionado por mudanças ofensivas feitas pelo técnico Bolívar. O gol, contudo, não veio. E, conforme os minutos passavam, o Manaus voltava a equilibrar o duelo e a criar lances de perigo. Em um deles, veio o segundo gol.

Após boa tabela entre Gilson e Gabriel Davis, Vanilson foi acionado para marcar o segundo tento dele na partida, dessa vez aos 16. O tento incendiou os ânimos pernambucanos durante alguns minutos, mas a tentativa de reação no abafa não rendeu frutos. Na melhor chance, o atacante Pipico foi acionado na pequena área, mas desperdiçou. Assim, o 2 a 0 foi confirmado.



PRÓXIMOS JOGOS

Manaus-AM e Santa Cruz-PE voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado (5), a Cobra Coral volta a campo diante do Floresta-CE, em busca da recuperação. O duelo será realizado no Estádio do Arruda, em Recife-PE, às 17h. No domingo (6), é a vez do Gavião entrar nos gramados. Às 16h, os manauaras visitam o Volta Redonda-RJ no Estádio Raulino de Oliveira.