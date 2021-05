Série C: Paysandu visita Tombense tentando manter tabu contra o rival

Brasileiro

Tombense-MG x Paysandu-PA – Papão visita Gavião tentando manter tabu contra o rival



Paysandu e Tombense se enfrentaram duas vezes na história, com vitórias bicolores, por 1 a 0, ambas na Série C de 2019

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Tombos, MG, 28 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série C 2021 terá início para Tombense e Paysandu neste sábado (29), quando o time mineiro recebe o Papão no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, a partir das 19h, pela primeira rodada da primeira fase da competição nacional.

Paysandu x Tombense, na Série C de 2019 – Foto: Thiago Gomes / AGIF

Na partida, o time Azulino ainda irá tentar manter um tabu. O Paysandu enfrentou duas vezes o Tombense na história. São duas vitórias bicolores, por 1 a 0. Os dois ocorreram na Série C de 2019.

As equipes figuram no Grupo A da Série C, tendo a companhia de Altos-PI, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Botafogo-PB, Santa Cruz-PE, Ferroviário-CE e Volta Redonda-RJ. No regulamento, ao final das 18 rodadas da fase de grupos, os quatro melhores avançam à segunda fase.

MUDANÇAS NO TOMBENSE

Para a estreia da Série C, o treinador Rafael Guanaes não poderá contar com dois jogadores. João Paulo e Daniel Amorim, destaques do time no estadual onde o Tombense chegou à semifinal da competição, deixaram o clube, que em contrapartida contratou Eduardo Neto. Focado na estreia, o lateral David garantiu que a equipe, que está na Série C desde 2015, tem tudo para buscar o acesso.

“A equipe tem feito boas campanhas no Brasileirão Série C. Nos anos anteriores fizemos nosso papel jogando dentro de casa, mas deixamos escapar alguns pontos como visitantes. Este ano estamos preparados nesse quesito e confiantes que vamos conseguir o acesso. É importante começar a competição vencendo, ainda mais jogando em casa contra uma forte equipe que é o Paysandu. Nos traz cada vez mais confiança, e espero poder ajudar a minha equipe da melhor maneira possível”, disse o jogador.

ESTREIA NO PAPÃO

Vinícius Eutrópio, contratado para substituir o treinador Itamar Schulle, demitido após a derrota por 4 a 2 no primeiro jogo da final do Paraense, fará sua estreia à frente do Paysandu diante do Tombense. Para a partida, o novo comandante bicolor não poderá contar com Perema, que sentiu um desconforto na coxa e João Paulo, em transição após sofrer uma lesão também na coxa.

A equipe chega para encarar o Tombense embalada após conquistar o Campeonato Paraense pela 49ª vez, no último domingo. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, pelo CRB, o Papão terá foco total no acesso à Série B.