Série C: Técnico do Manaus-AM pede demissão perto de estreia

Série C: Técnico pede demissão perto de estreia; Ex-meia do São Bento é anunciado



Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 24 (AFI) – Perto da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Luizinho Lopes pediu demissão do Manaus e saiu junto com integrantes da comissão técnica. O motivo não foi informado, mas o clube confirmou a notícia por meio de nota oficial.

Nos bastidores, a informação é de que o clube tenha sido pego de surpresa com a notícia. Também deixaram o clube o auxiliar Neto Pajolla, o analista de desempenho, Cristiano Garcez e o preparador físico, André Ferreira.

“Os profissionais levam como principal conquista a contribuição para o tetracampeonato estadual do Manaus Futebol Clube. O clube é eternamente grato pelo tempo dedicado, pelas vitórias alcançadas e título alcançando, ressaltando que as portas estarão abertas para o técnico e seu auxiliar, em uma próxima oportunidade”, disse o clube em parte do comunicado.

REFORÇO

Pouco antes do anúncio da saída do treinador, o Manaus também comunicou um novo reforço. Trata-se do meia Allan Dias, de 32 anos. Allan é um meia com bastante experiência e acumula passagens por São Paulo (SP), Volta Redonda (RJ), Red Bull Brasil (SP), Santa Cruz (PE), e mais recentemente, disputou o Paulistão pelo São Bento.

SÉRIE C

Na Série C, o Manaus está no Grupo A, que conta com Volta Redonda-RJ, o Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Altos-PI, Paysandu-PA, Santa Cruz-PE e Tombense-MG. Na primeira rodada, o Manaus recebe o Santa Cruz na Arena da Amazônia, em Manaus, no próximo domingo, às 18h.