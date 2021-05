SÉRIE C: Tombense-MG e Paysandu-PA empatam em Tombos

Brasileiro

Tombense-MG 1 x 1 Paysandu-PA – No fim, Papão busca empate e larga bem na C!



Ainda na primeira etapa, Israel marcou contra e deixou o Gavião-Carcará na frente, mas, já nos acréscimos, Bruno Paulista empatou

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Tombos, MG, 29 (AFI) – Em um duelo movimentado e repleto de emoção pela primeira rodada da Série C, Tombense-MG e Paysandu-PA ficaram no empate por 1 a 1. Após sair atrás no início do jogo, o Papão da Curuzu chegou ao empate já nos minutos finais. Com isso, ambos os clubes estreiam na Série C com um ponto e na segunda posição do Grupo A.

CARCARÁ NA FRENTE



O duelo na Curuzu começou movimentado com chances criadas para os dois lados. Quem levou a melhor, porém, foi o Tombense-MG. Aos seis minutos Keké fez linda jogada e cruzou na área. Israel, do Paysandu-PA, tentou cortar e acabou fazendo contra. Aos 32, Jhemerson foi expulso e deixou o Carcará com um a menos, mas o 1 a 0 seguiu até o intervalo.

Tombense-MG sai na frente, mas empata com o Paysandu-PA pela Série C (Foto: Divulgação / Tombense)

PAPÃO BUSCA NO FIM



Na volta dos vestiários, o panorama mudou. Tentando aproveitar a sua vantagem numérica, o Papão da Curuzu foi para cima, mas acabou esbarrando na boa marcação mineira. O empate, contudo, veio no fim. Após receber bola de frente para o gol, Bruno Paulista não perdoou e selou o 1 a 1 como placar final do jogo.



PRÓXIMOS JOGOS

Tombense-MG e Paysandu-PA voltam a campo na próxima semana pela Série C. No domingo (6), o Gavião Carcará volta a campo diante do Jacuipense-BA, fora de casa. A partida será disputada no Estádio de Pituaçu, em Salvador-BA, às 16h. Na segunda (7), é a vez do Papão voltar aos gramados. Na Curuzu, em Belém-PA, o clube recebe o Botafogo-PB às 20h.