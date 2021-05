SÉRIE C: Vitórias de Altos-PI, Manaus e Botafogo-SP pela 1.ª rodada

Brasileiro

SÉRIE C: Vitórias de Altos-PI, Manaus e Botafogo-SP pela primeira rodada



Neste domingo, pela primeira rodada, os três mandantes venceram seus jogos. Rodada tem jogo em Erechim na segunda de noite

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – Os mandantes se deram bem neste domingo nos três jogos disputados pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No Grupo A, o Altos-PI venceu o Volta Redonda por 3 a 0, enquanto o Manaus superou o Santa Cruz por 2 a 0. Pelo Grupo B, o Botafogo fez 1 a 0 em cima do São José-RS.

BRIGA NO GRUPO A

Santa Cruz perde na faz primeira apresentação em Manaus

Em Teresina (PI) o Altos ganhou do Volta Redonda com gols de Manoel de pênalti e depois de cabeça, além de Betinho, também de pênalti.

Na Arena da Amazônia, o Manaus não respeitou a tradição e venceu o Santa Cruz com gols de Vanilson, um em cada tempo.

No Grupo A, os dois vencedores agora têm os mesmos três pontos do Floresta-CE que, sábado, venceu o Jacuipense por 2 a 0.

Veja gols de Manaus 2 x 0 Santa Cruz

BOTAFOGO-SP NO SUFOCO

No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo sofreu para vencer o São José-RS por 1 a 0. O gol foi marcado por Neto Pessoa aos 31 minutos do segundo tempo. Este foi o único jogo válido pelo Grupo B, que tem também Novorizontino e Criciúma com três pontos.

Na segunda-feira, o Ypiranga-RS recebe o Paraná, rebaixado ano passado. O jogo entre Oeste e Mirassol foi adiado para dia 16 de junho, porque em princípio, o Oeste poderia participar da decisão do título paulista da Série A2.

FORMA DE DISPUTA

Como em anos anteriores, os 20 clubes estão divididos em dois grupos de 10. Eles se enfrentam dentro de cada grupo em dois turnos – 18 jogos. Os quatro melhores de cada grupo avançam e depois acontece o cruzamento. Os semifinalistas vão garantir o acesso à Série B em 2022.