Brasileiro

Série D: 4 de Julho-PI fecha a contratação de pacotão de reforços



Tratam-se de Waldir, destaque do Flamengo-PI no estadual, e Dudu Beberibe, que estava emprestado ao clube

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 26 (AFI) – Após a terceira colocação no Campeonato Piauiense e a preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e o duelo diante do São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil, a diretoria do 4 de Julho fechou a contratação de dois atacantes nesta quarta-feira (26). Tratam-se de Waldir, destaque do Flamengo-PI no estadual e Dudu Beberibe, que estava emprestado ao clube e foi contratado em definitivo.

REFORÇOS

Foto: Aldo Carvalho

Principal destaque do Flamengo-PI no Campeonato Piauiense, o atacante Waldir fechou sua transferência para o 4 de Julho nesta terça-feira e deve se apresentar ao clube na sexta-feira.

Revelado pelo Olaria-RJ, o jogador conta ainda com passagens por clubes como Goiás, Sampaio Corrêa, Belenenses (Portugal) e Qingdao Jonoon (China).

Já Dudu Beberibe, que estava emprestado ao Colorado desde 2020 e havia retornado ao Horizonte após o Piauiense, foi contratado em definitivo pelo 4 de Julho e deve assinar um contrato entre seis meses e um ano.

“A renovação com ele foi um pouco que complicada, pois ele era um jogador emprestado pelo Horizonte. Só que o contrato dele vence nesta quinta-feira. Nós não utilizamos a questão do pré-contrato, até porque o Horizonte emprestou ele e não nos cobrou nada – afirmou Valdenor de Brito, diretor do 4 de Julho”, disse Valdenor Brito, dirigente do clube.

PREPARAÇÃO

Além de Waldir e Dudu Beberibe, o 4 de Julho já havia anunciado as contratações de Lucas Pederzoli e Rafinha. O clube se prepara para encarar o São Paulo, no dia 1 de junho, pela terceira fase da Copa do Brasil. A estreia na Série D será diante do Juventude Samas-MA, no dia 5, às 15h, fora de casa.