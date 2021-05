Série D: Após zagueiro, São Bento fecha com goleiro William, do Ituano

Brasileiro

Série D: Após zagueiro, São Bento fecha com goleiro do Ituano



Aos 32 anos, o goleiro assinou até o final do Brasileirão Série D e já treina com o restante do elenco

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 27 (AFI) – O São Bento pode virar uma filial do Ituano. Um dia após acertar com o zagueiro Fellipe Ferreira, a diretoria do Bentão confirmou a chegada do goleiro William, que também defendeu o Galo no Campeonato Paulista.

Aos 32 anos, o goleiro assinou até o final do Brasileirão Série D e já treina com o restante do elenco. William Menezes fez sua base no Cruzeiro e vestiu as camisas de Santo André, Coritiba, Taubaté, Oeste e Portuguesa.

William é o novo reforço do São Bento. (Foto: Neto Bonvino/EC São Bento)

Mesmo tendo ficado sete meses no Ituano, ele não chegou a jogar sequer uma partida por lá. Além dos dois jogadores do Ituano, o São Bento também fechou com o atacante Paulo Morais.

O São Bento está no Grupo A7 junto com Bangu-RJ, Boavista-RJ, Cianorte-PR, Inter de Limeira, Madureira-RJ, Portuguesa e Santo André. A estreia será em 6 de junho, às 18h, contra o Boavista-RJ, fora de casa.