Série D: Clube pode anunciar treinador que já comandou Internacional

Série D: Gama anuncia treinador que já comandou o Internacional



Ricardo Colbachini, de 36 anos, clube já trabalho na base colorado e treinou o time principal quando Odair Hellman saiu do cargo

Publicado em 25/05/2021

por Sérgio Porto

Brasília, DF, 25 (AFI) – O Gama, está reformulando seu elenco e comissão técnica visando as disputas da série D do brasileiro. Depois de chegar em terceiro lugar no Candangão 2021, comandado pelo jovem Victor Santana, a diretoria gamense anunciou a chegada de Ricardo Colbachini, 36 anos e natural de Caxias do Sul-RS.

A contratação faz parte de uma nova parceria que o Gama está fazendo para que possa realizar um bom trabalho na série D do brasileiro. O clube do Distrito Federal passou fora de campo por muitas dificuldades financeiras. Dois atletas importantes que poderiam vestir a camisa alviverde não foram confirmados pelo clube. São o zagueiro Émerson e o atacante Nunes.

Ricardo Colbachini deve ser o novo treinador do Gama – Foto: ecpelotas.com.br

TEM BAGAGEM



A notícia da contratação do novo treinador gamense, Ricardo Colbachini, foi anunciada pelo blog do jornalista Marcos Paulo Lima, do Correio Braziliense, mas ainda não confirmada pelo Gama. No seu histórico, Colbachini passou pelas divisões de base do Internacional de Porto Alegre, e chegou a comandar o time principal colorado em três partidas quando da saída do técnico Odair Hellmann.

Passou pelo Caxias-RS, Esporte Clube Pelotas. No clube pelotense, sua saída ocorreu no mês de março deste ano. Foi substituído por Rafael Jacques. O Pelotas acabou rebaixado para a segunda divisão gaúcha.

PRÓXIMA PARTIDA



O Gama/DF está no grupo A5 da série D do brasileiro. Sua estreia está agendada para o 5 de junho, frente ao Jaraguá, no interior de Goiás.