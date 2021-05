Brasileiro

Série D: Ferroviária acerta com zagueiro Guilherme Mattis



Guilherme Mattis chega ao clube após defender o Caxias no Campeonato Gaúcho

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 29 (AFI) – A Ferroviária está se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e fechou a contratação do zagueiro Guilherme Mattis, de 30 anos, que estava no Caxias-RS. O atleta realizou exames médico, assinou contrato definitivo até 25 de maio de 2022 e já se juntou à equipe que se prepara para a competição.

O novo zagueiro da Ferroviária espera contribuir para o clube alcançar os objetivos. “Um pouco ansioso. Sei que o projeto é muito ambicioso. Espero contribuir a conquistar todos os objetivos possíveis. O torcedor da Ferroviária pode contar conosco, estamos prontos para buscar esse acesso e conquistar tudo o que for possível com a camisa da Ferroviária”, disse.

Guilherme Mattis chega para chefiar a defesa da Ferroviária

Guilherme Cruz de Mattis nasceu em São Paulo e iniciou nas categorias de base do Guarani. Tem passagens por Bragantino-SP, Fluminense-RJ, Vitória-BA, Santa Cruz-PE, CRB-AL, São Bento-SP e São Bernardo-SP. Em 2021, pelo Caxias-RS, chegou até a semifinal do campeonato gaúcho.

A Ferroviária estreia na Série D do Brasileiro, no dia 5 de junho, contra o Uberlândia-MG, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pois o gramado da Fonte Luminosa está passando por manutenção.

A Locomotiva está no Grupo A6, ao lado de Uberlândia-MG, Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Patrocinense-MG, Rio Branco de Venda Nova-ES, Águia Negra-MS e o vencedor entre Rio Branco-ES e Aquidauanense-MS.