Série D: Ferroviária anuncia lateral Lucas Hipólito, ex-Noroeste

Brasileiro

Série D: Ferroviária anuncia lateral ex-Noroeste, que estava em Minas Gerais



“A expectativa é a melhor possível. A Ferroviária é um clube que está crescendo e buscando seu espaço”

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 27 (AFI) – A Ferroviária vai se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D e fechou a contratação do lateral-esquerdo Lucas Hipólito, que estava no Coimbra-MG. O atleta já realizou exames médico, assinou contrato e já se juntou à equipe que se prepara para a competição. Seu contrato vai até 15 de novembro de 2021.

Lucas Hipólito Cavalcante e Silva, 25 anos, é natural de Belo Horizonte-MG e tem passagens por Noroeste-SP, Tupynambás-MG, Boa Esporte-MG, Volta Redonda-RJ e Coimbra-MG. O lateral falou, em sua apresentação, sobre sua chegada ao clube e também a Série D.

Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SA

“A expectativa é a melhor possível. A Ferroviária é um clube que está crescendo e buscando seu espaço. Não vai faltar determinação e garra dentro de campo. Vim aqui para ajudar atingir o objetivo, que é o acesso para a Série C”, disse.

A Ferroviária estreia na Série D do Brasileiro em 5 de junho, contra o Uberlândia-MG, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pois o gramado da Fonte Luminosa está passando por manutenção.

SELEÇÃO – MANHÃ MOVIMENTADA NA GRANJA COMARY