SÉRIE D: GAS-RR, Tocantinópolis-TO, Brasiliense e Rio Branco-ES vencem

Brasileiro

SÉRIE D: GAS-RR, Tocantinópolis-TO, Brasiliense-DF e Rio Branco-ES saem na frente



Com vitórias fora de casa, Roraimenses, Brasilienses e Capixabas se aproximaram de vagas; Tocantinenses construíram importante vantagem

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Brasília, DF, 26 (AFI) – Nesta quarta, a Série D de 2021 se aproximou de conhecer os seus últimos quatro integrantes na fase de grupos. Abrindo os duelos preliminares, Brasiliense-DF, GAS-RR, Tocantinópolis-TO e Rio Branco-ES venceram e construíram importantes vantagens. Com isso, terão a vantagem de jogar por empates e até derrotas em seus domínios.

BEM DEMAIS

Visitando o Aquidauanense-MS, o Rio Branco-ES se deu muito bem. No duelo de ida da fase preliminar da Série D, o Brancão venceu com autoridade: 4 a 1. Na primeira etapa, Geovane e Chiquinho fizeram 2 a 0 para os Capixabas. Pouco depois, Júlio César descontou. Aos 35, Chiquinho fez o terceiro. Já na segunda etapa, Marcus Vinícius fez o quarto e fechou a contagem.

VANTAGEM NO FIM

Em Ariquemes, o Brasiliense-DF visitou o Real Ariquemes-RO e se deu bem. Após esbarrar na marcação rondoniense em boa parte do jogo, o Jacaré chegou a sua vitória nos minutos finais. Aos 30 da segunda etapa, Bruno Nunes converteu pênalti e deixou os candangos na frente. Já nos acréscimos, Luquinhas mandou para as redes e matou o jogo.

DE VIRADA!



Em Macapá, o GAS-RR passou apuros, mas conseguiu vencer o Santana-AP. No Zerão, os amapaenses saíram na frente através de Danilo, ainda no primeiro tempo. Na volta dos vestiários, Binho empatou para os roraimenses antes dos dois minutos. Já próximo do fim do jogo, Fred fez o segundo tento do Leão e garantiu a vitória no duelo de ida.

Brasiliense-DF vence o Real Ariquemes-RO fora de casa (Foto: André Gomes/Brasiliense FC)

PRÓXIMO DA VAGA



Único mandante a fazer valer os seus domínios, o Tocantinópolis-TO venceu o Picos-PI e ficou próximo da fase de grupos. Após um primeiro tempo equilibrado e com placar zerado, o TEC se impôs e, com gols de Marquinhos e Sávio, garantiu uma vitória por 2 a 0. Com isso, poderá perder por até um gol de diferença no jogo da volta e, ainda assim, ficar com a vaga.

JOGOS DE VOLTA



Neste domingo, os outros clubes da fase preliminar voltarão a se enfrentar. Abrindo os duelos, às 15h, o Brasiliense-DF receberá o Real Ariquemes-RO, em Brasília. Às 16h, Picos-PI e Tocantinópolis-TO se enfrentam no Helvídio Nunes, em Picos. Às 17h, GAS-RR e Santana-SE se enfrentam em Boa Vista. Às 18h, Rio Branco-ES e Aquidauanense-MS medem forças no ES.