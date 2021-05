SÉRIE D: GAS-RR volta a vencer Santana-AP e está na fase de grupos

Brasileiro

GAS-RR 3 x 0 Santana-AP – Leão Dourado domina e garante vaga na fase de grupos!



Edinho Canutama, duas vezes, e Fred marcaram os tentos da vitória roraimense

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 30 (AFI) – Fazendo valer o seu favoritismo após vencer o duelo de ida, o GAS-RR fez 3 a 0 e eliminou o Santana-AP da Série D com mais uma vitória. Com a classificação, conquistada através dos gols de Edinho Canutama (duas vezes) e Fred, o Leão Dourado ocupará a última vaga disponível no Grupo A1.

TUDO CERTO!



Jogando em seus domínios, o GAS-RR foi para cima do Santana-AP. Pressionando, o Leão Dourado, logo chegou ao seu gol. Aos 13 minutos, Wesley aproveitou saída errada dos amapaenses e tocou para Edinho Canutama abrir o marcador para os mandantes. Aos 48, veio o segundo. Em cobrança de pênalti, Edinho Canutama fez outro e ampliou.

GAS-RR vence Santana-AP e está na fase de grupos da Série D (Foto: Divulgação / GAS-RR)

Na volta dos vestiários, o panorama seguiu e o placar logo foi ampliado. Em contra-ataque rápido pelo meio-campo, Fred entrou livre na área e ampliou a vantagem roraimense. A partir daí, os mandantes passaram a administrar o resultado e a classificação obtida. Com isso, a vaga foi garantida e o 3 a 0 foi selado.



FASE DE GRUPOS

Com a vitória de hoje, o GAS-RR garantiu presença na fase de grupos da Série D e conheceu os seus próximos adversários. Classificado, o Leão Dourado estará no Grupo A1 da quarta divisão, junto do conterrâneo São Raimundo-RR e dos seguintes clubes: Atlético-AC, Castanhal-PA, Fast-AM, Galvez-AC, Penarol-AM e Ypiranga-AP.